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НовостиЗвезды6 января 2023 6:28

Сад Императорского путевого дворца в Твери украсили светящиеся скульптуры

Смотреть на этот арт лучше в тёмное время суток
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Вот такие светящиеся скульптуры у оранжереи дворца. Фото: VK/ Тверская областная картинная галерея

Вот такие светящиеся скульптуры у оранжереи дворца. Фото: VK/ Тверская областная картинная галерея

Дворцовый сад Императорского путевого дворца в Твери украсили светящимися арт-объектами. Скульптурная композиция на площадке у оранжереи создана учениками Изостудии "Зебра" для проекта «Екатерининская миля: точка сборки новой городской идентичности Твери». Ранее юные художники в рамках этого проекта выполнили роспись стены в центре города, там тоже екатерининские мотивы и прекрасная композиция.

«Семь фигур мифологических существ, олицетворяющих водную стихию, выполнены по мотивам деревянного декора знаменитой галеры «Тверь», на которой императрица Екатерина Великая в 1767 году совершила Волжское путешествие от Твери до Казани» - комментируют замысел создателей в Тверской областной картинной галерее.

Создатели светящихся фигур вдохновлялись традициями иллюминаций, которые были очень популярны в екатерининское время.

Смотреть на скульптурную композицию лучше в тёмное время суток, когда работает подсветка.

Вот такие светящиеся скульптуры у оранжереи дворца. Фото: VK/ Тверская областная картинная галерея

Вот такие светящиеся скульптуры у оранжереи дворца. Фото: VK/ Тверская областная картинная галерея