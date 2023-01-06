В Тверской области проходят мероприятия в честь 90-летия летчика-космонавта Олега Макарова

В Удомле установлен бюст в честь знаменитого земляка, имя Героя СССР носит удомельская гимназия №3. Фото: ПТО

6 января исполняется 90 лет со дня рождения летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза, уроженца Удомли Олега Макарова. В Удомле -родном городе космонавта - проходит ряд памятных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В Центральной и Детской библиотеках Удомли организованы выставка портрета «Звездный сын Земли: Олег Григорьевич Макаров» (10+) и книжная выставка «Не сдавшийся годам, не сошедший с орбиты» для школьников. В Котлованской библиотеке им. Г.А. Кутузова открыта экпозиция «Наш земляк – Олег Григорьевич Макаров» (12+).

В течение января в удомельских домах культуры будут вечера памяти, космические часы и уроки истории в школах, выставки-беседы и викторины. Празднование продолжится в апреле текущего года и будет приурочено ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля.

СПРАВКА «КП»

Дважды Герой Советского Союза Олег Макаров совершил три полета в космос общей продолжительностью 20 суток 17 часов. Стоял у истоков советской космонавтики, работал в ОКБ-1, знаменитом конструкторском бюро под руководством Сергея Павловича Королева. Макаров разработкой систем и оборудования ракетно-космической техники, принимал участие в проведении наземных и летных испытаний. Являлся одним из авторов отчета по вопросам создания спутника Земли с человеком на борту (1958 год), принимал непосредственное участие в разработке эскизного проекта пилотируемого корабля «Восток» и руководил всей проектной подготовкой по более совершенному космическому кораблю «Восход». Награждён двумя медалями «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, четырьмя орденами Ленина, орденом «Голубой Нил» (Эфиопия), Благодарностью Президента Российской Федерации – за большой личный вклад в развитие отечественной космонавтики.