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НовостиЗвезды6 января 2023 5:52

В Калязине Тверской области всех желающих научат плести кружева

В местном Доме кружев работает выставка
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Вот так создают узор из кружева. Фото: VK/Дом ремёсел г. Калязин

Вот так создают узор из кружева. Фото: VK/Дом ремёсел г. Калязин

В Доме кружев в Калязине начала работу выставка «Кружевная песня». Посетить ее в дни новогодних каникул смогут жители региона, здесь будет интересно и детям.

«Выставка знакомит гостей с историей древнего промысла, дает возможность попробовать себя в создании рисунка будущего кружева, научит «перебирать» коклюшки и освоить азы кружевоплетения, - анонсирует мероприятие пресс-служба областного правительства.

Выставка будет работает всего два дня – 5 и 6 января. Экспозиция работает по адресу: Калязин, ул. Коминтерна, 81