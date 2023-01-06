12-летний школьник из Твери встретился с настоящим космонавтом и получил в подарок домашний планетарий

Константин вместе с министром энергетики Николаем Шульгиновым прошелся по экспозиции одного из старейших планетариев страны. Фото: Пресс-служба Правительства РФ

12-летний Константин из Твери приехал на экскурсию в Московский планетарий вместе с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым. Мальчик побывал в столице в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

Посетить планетарий, и посмотреть, как там все устроено, было новогодним желанием Константина, которым он поделился в рамках проекта. Исполнить его месту было суждено министру энергетики страны.

Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, Константин смог увидеть глобус его любимой планеты – Марса и встретиться с космонавтом Олегом Скрипочкой. Ему так же дали примерить перчатки и шлем, которые космонавты надевают во время работы в космическом корабле. В подарок от министра Константин получил домашний планетарий.

Ранее сообщалось, что в рамках этого проекта

ещё один тверской школьник получил уникальную возможность провести совместную тренировку с летчиками на авиационном тренажере самолета Ил-76мд. Первый тренировочный «полет» школьник провёл над родной Тверью.