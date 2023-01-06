На дороге Тверь — Бежецк иномарка врезалась в ограждение

На дороге Тверь — Бежецк Ford врезался в ограждение, пострадали три человека. Фото: ГИБДД по Тверской области

Вечером 5 января в Рамешковском районе Тверской области, на 38 км дороги Тверь-Бежецк иномарка Ford вылетела с трассы, врезавшись в металлический отбойник.

В Госавтоинспекции региона сообщают, что в ДТП пострадал водитель – 41-летний мужчина и два пассажира – мужчина и женщина.

На момент аварии водитель был трезв. Подробности ДТП уточняются.