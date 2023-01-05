Появились подробности ДТП с двумя автомобилями на Петербургском шоссе в Твери

На месте ДТП работали все аварийные службы: ГИБДД, медики, пожарные. Фото: Алёна АНИСИМОВА

Сегодня, 5 января, мы рассказали про столкновение двух автомобилей на Петербургском шоссе в Твери.

Появились некоторые подробности происшествия.

По информации Управления ГИБДД по Тверской области, водитель, 46-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2112, выезжая от городской больницы №7 на Петербургское шоссе, начала левый поворот, не убедившись в безопасности манёвра.

Тут то с ней и столкнулся микроавтобус Мерседес, управляемый 21-летним молодым человеком.

В результате женщина получила сотрясение мозга.