6 января 2023 года в Тверской области ожидаются мороз и ДТП на 14 участках федеральных трасс

Ожидается, что вырастет число ДТП, которые произойдут 6 января 2023 года. Фото: Алёна АНИСИМОВА

5 января Главное управление МЧС России по Тверской области опубликовало плановый прогноз на предстоящие сутки — 6 января. Это будет Рождественский сочельник.

Ожидаемо планируется дальнейшее понижение температуры воздуха. По области ночью -29…-24 градусов, на западе области -22…-17 градусов, днем -22…-17 градусов.

Ожидается увеличение числа дорожно-транспортных происшествий. Наибольшее количество ДТП прогнозируется в Твери, а также на 14 опасных участках федеральных трасс:

М-9 «Балтия» (4 участка): Зубцовский район (207 км); Оленинский муниципальный округ (277 км); Нелидовский городской округ (321 км); Западнодвинский муниципальный округ (363 км).

М-10 «Россия» (10 участков): Конаковский район (с 136 по 137 км); Калининский район (с 173 по 174 км, 196-197 км); Торжокский район (232 км, 242 км, с 256 по 257 км); Спировский район (с 266 по 267 км), Вышневолоцкий городской округ (301 км); Бологовский район (330 км, 336 км).

Существует вероятность происшествий и на открытых участках скоростной автодороги М-11.

Причины - нарушение пешеходами и водителями правил дорожного движения, гололедица.