В Старицком муниципальном округе простились с погибшим в ЛНР добровольцем

Владислав Сергеевич Саблин. Фото: Старицкий вестник

5 января, в деревне Иверовское Старицкого муниципального округа Тверской области, прощались с погибшим в боях за свободу Луганской Народной Республики Владиславом Саблиным.

Владислав ушёл добровольцем для участия в специальной военной операции.

Как сообщает газета «Старицкий вестник», проститься с героем-земляком Владиславом Саблиным пришли глава Старицкого муниципального округа Сергей Журавлев, глава сельского поселения «Паньково» Успенская, односельчане, юнармецы Паньковской и Васильевской школ.

- Мы всегда будем помнить о подвиге Владислава Сергеевича Саблина, который отдал свою жизнь за мир на нашей земле, сражаясь с врагами, выполняя задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Мы склоняем головы перед его мужеством и верностью долгу, - сказал в прощальном слове Сергей Журавлёв.