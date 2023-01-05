Пресс-служба правительства Тверской области сообщила о смерти председателя Совета ветеранов Заволжского района Твери

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Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни председателя Совета ветеранов Заволжского района Твери Николая Тимофеевича Никодимова. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

«Николай Тимофеевич в детском возрасте прошел через ужас фашистских концлагерей и посвятил свою жизнь службе Родине в Вооруженных Силах. Он внес важный вклад в развитие ветеранского движения в Верхневолжье, в патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Имя Николая Тимофеевича навсегда останется в летописи тверского края, будет жить в памяти всех, кто знал и любил его», – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Николай Тимофеевич родился в 1939 году в селе Урыв Воронежской области. Во время Великой Отечественной войны два года находился в фашистских концлагерях с родителями.

В послевоенное время стал курсантом Ульяновского гвардейского танкового училища им. В.И. Ленина, затем продолжил обучение и стал слушателем Военной общевойсковой академии им. Фрунзе. Более 20 лет служил в Вооруженных Силах СССР в группах советских войск в Германии, Чехословакии и в Уральском военном округе.

С 2009 года Николай Тимофеевич являлся председателем Совета ветеранов Заволжского района Твери. Активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи, проводил беседы и лекции с подрастающим поколением, а также вовлекал в эту работу участников Великой Отечественной войны и трудового фронта.