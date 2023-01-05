В Твери на Петербургском шоссе столкнулись два автомобиля

Фото с места происшествия. Фото: Алёна АНИСИМОВА

5 января 2023 года на Петербургском шоссе в Твери произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля. Обстоятельства происшествия уточняются, но по информации водителей произошло следующее.

Автомобиль ВАЗ-2112 выезжал от городской больницы №7 на Петербургское шоссе.

По дороге в сторону Горбатого моста двигался микроавтобус Мерседес.

Предположительно, в этот момент они и столкнулись.

У мерседеса повреждена передняя преимущественно правая сторона. У «десятки» практически вся передняя часть.

На месте ДТП присутствовала скорая медицинская помощь, автомобиль МЧС и сотрудники ГИБДД.

Пострадал ли кто-то — пока неизвестно.

В результате ДТП движение по Петербургскому шоссе было затруднено.