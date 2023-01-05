Толщина льда в Твери в районе речного вокзала остаётся опасной

Во многих местах Волги в Твери, забереги полны открытой воды. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Чем ближе Крещение, тем актуальнее для жителей Твери информация о толщине льда в местах традиционных купаний.

Специалисты Главного управления МЧС России по Тверской области проводят ежедневный мониторинг толщины льда на основных водоёмах региона.

В Твери лёд измеряется в акватории Тверцы в районе речного вокзала. По данным на 12:00 5 января 2023 года, толщина льда составляет 10 сантиметров, что совсем недостаточно для проведения купаний.

Учитывая, что в ближайшие дни, точнее — ночи, нас ждут 30-градусные морозы, толщина льда может нарасти. Тем более, что до Крещения ещё 14 дней.