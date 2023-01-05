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НовостиПроисшествия5 января 2023 10:18

Главное управление МЧС России по Тверской области распространило предупреждение в связи с грядущими морозами

Специалисты советуют одеваться многослойно
Олег ХАДАЕВ
Морозы опасны всем, особенно - зимующим в городе птицам.

Морозы опасны всем, особенно - зимующим в городе птицам.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Главное управление МЧС России по Тверской области, со ссылкой на тверских метеорологов, распространило предупреждение в связи с грядущими морозами.

- В период с 06 по 10 января на территории Тверской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на семь и более градусов ниже климатической нормы, - говорится в коммюнике.

Сотрудники МЧС России обращаются к жителям и гостям региона с просьбой внимательно относиться к собственной безопасности и напоминают об опасности обморожений, и как правильно вести себя при экстремально низких температурах.

Специалисты советуют одеваться многослойно.