Росгидромет предупреждает, что в ночь на 6 января в Твери похолодает до минус 26 градусов

В Твери ожидается резкое похолодание. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

По официальной информации, размещённой на сайте Тверского гидрометцентра - Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в ночь с 5 на 6 января в Твери ожидается резкое снижение температуры. В областном центре и пригороде похолодает до -26 градусов.

В ночь на Рождество, с 6 на 7 января, в Твери будет ещё холоднее: -30 градусов.

К воскресенью погода чуть-чуть смягчится.

Дневные же температуры в эти дни будут колебаться от -22 до -16 градусов.

Уровень погодной опасности в регионе пока не повышен, но, собираясь в дорогу, учитывайте фактор резкого похолодания и возможных остановок в пути.

Тем временем, Росгидромет на 5 января обозначает Тверскую область жёлтым уровнем погодной опасности из-за гололедицы на дорогах.

А вот с 6 до 8 января метеорологи пока не видят необходимости в предупреждениях о погодной опасности на территории нашего региона.