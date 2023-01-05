Главные Рождественские богослужения пройдут в Воскресенском соборе Твери

Митрополит Амвросий. Фото: vk.com/ambrose.metropolitan

По информации официального сайта Тверской митрополии, главные Рождественские богослужения начнутся завтра, 6 января, в Воскресенском кафедральном соборе Твери.

В 17 часов будет отслужено Рождественское вечернее богослужение, во время которого верующие смогут приступить к Таинству Исповеди.

А в 23:00 начнется Рождественская ночная служба, за которой верующие будут причащаться Христовых Таин.

Эти богослужения совершит глава Тверской митрополии митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Адрес собора: Тверь, улица Баррикадная, 1.

Остановка автобусов «Христорождественский монастырь»: №№ 2, 42, 202, 227;

«Улица Спартака»: № 7.

Как будет работать общественный транспорт в ночь Рождества — ни перевозчиком, ни администрацией Твери не сообщается.