Тверское литературное объединение «Рассветная звонница» отмечает 23 день рождения

Тверская звонница празднует 23 день рождения. Фото: Библиотека Горького/Павел Фролов.

Сегодня, 5 января, в Тверской областной универсальной научной библиотеке им. А. М. Горького пройдёт первое в этом году заседание литературного объединения «Рассветная звонница».

Как говорят организаторы, участники литературного объединения «Рассветная звонница» решили собраться сами и пригласить всех своих читателей и слушателей на встречу, чтобы зарядиться новогодним настроением, поделиться планами, а также отметить свой двадцать третий день рождения.

На встрече прозвучат стихи тверских авторов, ожидается выступление музыкантов.

Начало в 16:00 в Славянском зале. 6+. Платное или бесплатное мероприятие — не сообщается.