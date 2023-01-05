За сутки, по данным на утро 5 января 2023 года, в Тверской области произошло пять пожаров

С наступлением холодов количество пожаров обычно увеличивается. А на регион надвигаются морозы.
Фото: Дарья НАУМЕЦ
По данным оперативной сводки Главного управления МЧС России по Тверской области на 6:00 5 января 2023 года, в регионе произошло пять пожаров вызванных деятельность человека. Так называемых — техногенных пожаров.
Вот где горело:
В посёлке Садовый, в прелместьях Вышнего Волочка;
В деревне Ременники, Краснохолмского муниципального округа;
В Торжке на улице Новая;
В деревне Дмитровское, Калининского района;
В деревне Рожново, Торжокского района.
О жертвах не сообщается.