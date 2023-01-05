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НовостиПроисшествия5 января 2023 3:39

За сутки, по данным на утро 5 января 2023 года, в Тверской области произошло пять пожаров

Таковы оперативные данные Главного управления МЧС России по региону
Олег ХАДАЕВ
С наступлением холодов количество пожаров обычно увеличивается. А на регион надвигаются морозы.

С наступлением холодов количество пожаров обычно увеличивается. А на регион надвигаются морозы.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

По данным оперативной сводки Главного управления МЧС России по Тверской области на 6:00 5 января 2023 года, в регионе произошло пять пожаров вызванных деятельность человека. Так называемых — техногенных пожаров.

Вот где горело:

В посёлке Садовый, в прелместьях Вышнего Волочка;

В деревне Ременники, Краснохолмского муниципального округа;

В Торжке на улице Новая;

В деревне Дмитровское, Калининского района;

В деревне Рожново, Торжокского района.

О жертвах не сообщается.