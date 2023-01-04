В Тверской области рядом с железной дорогой задержали мужчину с наркотическими веществами

Мужчину ждет суд. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сотрудниками транспортной полиции на подъездном пути парка "Лазурь", на 488 км перегона между Тверью и Редкино, был задержан 35-летний мужчина. У него обнаружили три подозрительных свертка.

Как сообщают в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь, в свертках оказались наркотики - N-метилэфедрон массой 1,09 грамма и героин массой 1,25 грамма. Мужчина приобрел их бесконтактным способом и отправился к железной дороге.

В его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Расследование дела завершено, впереди - суд.

Фигурант находится дома под подпиской о невыезде.