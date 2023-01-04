В Твери перед Новым годом ушел из дома и пропал молодой мужчина

Алексей Байдаков пропал с 31 декабря. Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

В Твери ищут Алексея Борисовича Байдакова 1994 года рождения. Как сообщает Тверской ВПСО "Сова", он, предположительно, ушел из дома №45 на бульваре Шмидта 31 декабря.

С тех пор Алексей не выходил с близкими на связь, его местонахождение им неизвестно.

Рост мужчины - 185 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза карие.

При себе был IPhone 6S.

Всех, кто где-то видел Алексея Байдакова после 31 декабря или обладает обладает какой-либо информацией о нем, волонтеры "Совы" просят сообщить по телефону: 8-903-034-25-33. Или по номеру 112.