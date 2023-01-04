В небо не поднялся, но полёт совершил: Тверские военные лётчики сделали новогодний подарок юному земляку

Никита в кабине самолета. Фото: mil.ru (Минобороны России)

Военнослужащие Тверского соединения военно-транспортной авиации, базирующейся на аэродроме Мигалово, присоединились к всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» и порадовали юного тверитянина Никиты Антипова. Мальчик написал в своем письме Деду Морозу, что очень хочет побывать на военном аэродроме и совершить полет на самолете Ил-76мд.

На аэродроме Мигалово Никиту сводили на экскурсию по музею авиационного соединения. Затем мальчика ждало знакомство с военно-транспортным самолетом Ил-76мд. Летчики показали школьнику устройство кабины самолета, рабочее место штурмана, рассказали об особенностях и задачах данного типа воздушного судна.

Никите дали возможность примерить настоящий шлем летчика и посидеть на месте командира экипажа.

На этом сюрпризы не закончились.

Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, вместе с летчиками ВТА на авиационном тренажере самолета Ил-76мд Никита смог совершить виртуальный тренировочный полет над Тверью.

Полет на этом тренажере дает впечатления практически как от настоящего управления самолетов в небе. На панорамном экране появляется реалистичное изображение, дополняет картину звук летящего самолета с полной работой всей приборной панели кабины управления.

В конце экскурсии в расположении авиационного соединения от его личного состава Никите подарили сборную модель Ил-76мд и набор разных сладостей.