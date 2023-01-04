В Тверской области на одну ровесницу века стало больше

Долгожительницу поздравил глава региона. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

4 января исполнилось 100 лет жительнице Верхневолжья, ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Фирузе Николаевне Джаганян. С юбилеем Фирузу Николаевну поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы прошли достойный путь честного человека, искреннего патриота Отечества. Трудясь в годы Великой Отечественной войны и в мирное время, ваше поколение приумножило великие традиции патриотизма, мужества, единства. Пусть сегодняшний светлый праздник соберет вокруг Вас дорогих и близких людей, - отметил Игорь Руденя.

Фируза Николаевна Джаганян родилась в Азербайджанской ССР. После окончания школы трудилась в колхозе. В годы Великой Отечественной войны работала в пекарне, пекла хлеб для фронта. После войны продолжила работать в колхозе. С 2005 года живет в Верхневолжье.

Фируза Николаевна награждена медалями «Ветеран труда», «Защитнику Отечества», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также юбилейными медалями «Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.».