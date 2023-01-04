В Твери под машину попал пешеход

На месте ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской области

В Твери, на улице Хрустальной у дома 32/67, днем водитель за рулем "Лада Ларгус" сбил человека на пешеходном переходе. Это произошло 2 января.

Как сообщили в областном УГИБДД, пешеход переходил дорогу по зебре, не оборудованной светофором. В итоге человек получил травмы, однако насколько серьезны повреждения у пешехода и почему водитель не пропустил его, информации нет.

Госавтоинспекция сообщает, что в целом с 1 по 3 января в регионе произошло 14 аварий, в результате которых один гражданин погиб и 21 человек пострадал (из них трое - дети).