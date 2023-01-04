На заметку водителям: в Твери на дороге по улице Вагжанова обнаружена большая яма

Большая яма на улице Вагжанова. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери на улице Вагжанова красуется большая яма.

"КП"-Тверь" предупреждает водителей - не попадите в эту выбоину.

Яма образовалась перед Восточным мостом в левой полосе проезжей части (на подъезде к светофору).

Также еще об одной подобной яме на дороге 3 января вечером сообщили в паблике "Подслушано у водителей. Тверь". Выбоина обнаружена на перекрёстке улицы Скворцова-Степанова и набережной Афанасия Никитина, в сторону Горбатки, в левой полосе.

- Если поймаете, без шиномонтажа не обойтись, - предупреждают автомобилистов.