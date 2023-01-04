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НовостиОбщество4 января 2023 11:36

На заметку водителям: в Твери на дороге по улице Вагжанова обнаружена большая яма

Автомобилистам надо быть осторожнее
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Большая яма на улице Вагжанова.

Большая яма на улице Вагжанова.

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери на улице Вагжанова красуется большая яма.

"КП"-Тверь" предупреждает водителей - не попадите в эту выбоину.

Яма образовалась перед Восточным мостом в левой полосе проезжей части (на подъезде к светофору).

Также еще об одной подобной яме на дороге 3 января вечером сообщили в паблике "Подслушано у водителей. Тверь". Выбоина обнаружена на перекрёстке улицы Скворцова-Степанова и набережной Афанасия Никитина, в сторону Горбатки, в левой полосе.

- Если поймаете, без шиномонтажа не обойтись, - предупреждают автомобилистов.

Яма на дороге на набережной Афанасия Никитина. Фото: VK/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Юлия Спиридонова

Яма на дороге на набережной Афанасия Никитина. Фото: VK/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Юлия Спиридонова