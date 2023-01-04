В Тверской области к 4 января за сутки коронавирусом заразились восемь человек

В регионе, согласно официальным данным, наблюдается спад заболеваемости ковидом.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
По данным регионального оперштаба на 4 января 2023 года в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё восемь человек. Сутками ранее была такая же картина.
Пик заболеваемости в Верхневолжье был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки заразились 1654 человека.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 179 662 случая заражения коронавирусом.
176 555 заразившихся излечились от инфекции. Двое выздоровели за последние сутки.
336 жителей в Тверской области находятся на карантине.
2771 человек скончался в регионе от коронавируса с начала пандемии. За минувшие сутки никто не умер.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 431 321, в том числе за последние сутки – 588.
Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.