В Тверской области к 4 января за сутки коронавирусом заразились восемь человек

В регионе, согласно официальным данным, наблюдается спад заболеваемости ковидом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным регионального оперштаба на 4 января 2023 года в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё восемь человек. Сутками ранее была такая же картина.

Пик заболеваемости в Верхневолжье был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки заразились 1654 человека.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 179 662 случая заражения коронавирусом.

176 555 заразившихся излечились от инфекции. Двое выздоровели за последние сутки.

336 жителей в Тверской области находятся на карантине.

2771 человек скончался в регионе от коронавируса с начала пандемии. За минувшие сутки никто не умер.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 431 321, в том числе за последние сутки – 588.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.