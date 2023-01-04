В тверской библиотеке наступит "Литературная зима"

На творческий вечер и другие интересные культурные мероприятия приглашает "Горьковка". Фото: VK/Тверская Горьковка

8 января в 16:00 областная библиотека имени А.М.Горького в Твери приглашает любителей поэзии принять участие в праздничном творческом вечере с открытым микрофоном "Литературная зима".

Каждый записавшийся сможет исполнить свое произведение (стихи, прозу, песню) или творения любимых авторов о зиме. Время выступления каждого участника – 5 минут. В конце встречи зрители выберут самого артистичного участника и наиболее понравившееся авторское стихотворение, а организаторы назовут автора, который стал для них открытием.

Записаться на участие в этом творческом вечере можно по телефону: 34-38-00.

"Литературная зима" пройдет в Славянском зале библиотеки.

Возрастные ограничения: 12+

В "Горьковке" в новогодние праздничные дни еще запланировано немало других интересных событий, например, мастер-классы по творчеству художников Матисса и Сезанна (6+) или созданию обрядовой куклы (12+). Подробности смотрите здесь.