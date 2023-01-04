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НовостиОбщество4 января 2023 7:59

В Твери определили лучшего контролера последнего квартала 2022 года

Речь идет об общественном транспорте
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Пример воспитанного и тактичного контролера - Анатолий Игнатьев. Фото: VK/Транспорт Верхневолжья

Пример воспитанного и тактичного контролера - Анатолий Игнатьев. Фото: VK/Транспорт Верхневолжья

"Транспорт Верхневолжья" представил лучшего контролера в синих пассажирских автобусах Твери за последний квартал прошлого года. Это Анатолий Игнатьев - один из самых молодых сотрудников организации. Ему всего 21 год.

Сообщается, что Анатолий приехал к нам из Карелии, начал работать контролером в апреле 2022 года, при этом уже прекрасно знает все маршруты Твери и Калининского района и принимает участие в обучении специалистов отдела. - Воспитан, внимателен и тактичен, - характеризуется Анатолий в паблике "Транспорта Верхневолжья".