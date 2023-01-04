В Твери прямо из автосервиса угнали машину

Полицейские поймали угонщика. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Твери в полицию с заявлением об угоне его автомобиля обратился 31-летний житель Московского района. Подробности сообщила пресс-служба областного УМВД России.

Мужчина оставил свою машину «Джили» на ремонт в автосервисе, где работал его знакомый. Когда через некоторое время пострадавший отправился в автосервис, то увидел, что его авто пропало.

Полицейские в ходе оперативных действий установили, что к пропаже машины может быть причастен 31-летний рабочий автосервиса.

В итоге он был допрошен и сознался в угоне. Мужчина пояснил, что без спроса взял чужой автомобиль и несколько дней ездил на нем. Подробностей того, что же конкретно побудило сотрудника автосервиса пойти на такой преступный поступок, и о чем он вообще думал, не сообщается.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Машина возвращена владельцу.