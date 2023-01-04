Жителей Тверской области предупреждают о гололедице и усилении ветра

Водителям нужно быть осторожнее - на дорогах гололедица.
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
Областное ГУ МЧС России, ссылаясь на данные прогноза Тверского гидрометцентра, сообщает, что 4 января на территории региона на дорогах - гололедица. Водителям необходимо проявлять за рулем повышенную осторожность.
Также необходимо осторожнее передвигаться по улицам и пешеходам.
В регионе на сегодня также местами прогнозируются сильные осадки, ночью - снег, днем - мокрый снег с дождем.
Ветер усилится до 15 м/с.
Температура воздуха по области днем будет -7…-2 градуса, ночью -9…-4 градусов.
Впереди же - сильные морозы. Уже в ночь на 6 января синоптики прогнозируют похолодание до - 25 градусов.