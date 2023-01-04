В Тверской области слепили из снега огромного кролика

Вот такого большого символа наступившего года слепили из снега в одной из деревень тверского региона. Фото: VK/Родная земля Рамешки

В деревне Высоково в Рамешковском районе после Нового года появился замечательный огромный кролик из снега. Его фотографией поделились в посте паблика "Родная земля Рамешки" местной газеты.

Пост сопровождается вызовом: "А вам слабо?". У жителей Верхневолжья есть возможность ответить на челлендж и слепить не менее классного кролика - погода после краткосрочного потепления вновь минусовая, снега достаточно. Так, по данным Гидрометцентра России, 3 января за период с 6:00 до 18:00 в Твери выпало семь миллиметров осадков - 16% от месячной нормы.

Напомним, что символ наступившего 2023 года по восточному (китайскому) календарю - кролик, правда, чёрный.