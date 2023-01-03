СК начал проверку после ДТП с автобусами в Твери

По фактам ДТП проводится проверка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

3 января в Твери произошло два ДТП с участием автобусов. Автобус №55 врезался в дерево на улице Новоторжской, еще два столкнулись на бульваре Гусева. Установлено, что есть пострадавшие - два пассажира, в медицинском учреждении им оказана помощь.

- С целью установления всех фактических обстоятельств произошедшего следователем Московского межрайонного следственного отдела Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ), - сообщили в ведомстве. В ходе проведения проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за надлежащее содержание дорожного полотна.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.