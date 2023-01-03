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НовостиПроисшествия3 января 2023 16:02

22-летний парень пропал в Твери 2 января

Местный житель ушел из дома с рюкзаком
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Молодой человек ушел из дома 2 января Фото: ВПСО "Сова"

Молодой человек ушел из дома 2 января Фото: ВПСО "Сова"

В Твери пропал Дмитрий Николаевич Чемкин, 2000 года рождения. 2 января 2023 года молодой человек ушел из дома, взяв с собой рюкзак, телефон и документы. До сих пор о нем ничего не известно. Ориентировку на поиск опубликовало ВПСО "Сова" в соцсети.

Известно, что пропавший ростом 183 см, худощавого телосложения, волосы темно-каштановые короткие, глаза карие.

Одет в серое пальто или черную куртку с капюшоном, темные брюки, черную обувь.

Всех, кто обладает информацией, просят звонить по телефонам: 8 (910)646-34-34, 8 (904)014-12-34, или 112. Требуется помощь волонтеров.