В Твери ищут мужчину, нуждающегося в медицинской помощи

Мужчина пропал 2 января Фото: ВПСО "Сова"

В Твери организованы поиски Игоря Львовича Курагина, 1971 года рождения. 2 января мужчина вышел из дома на улице Советской, 16 и пропал. Ориентировку на поиски опубликовал ВПСО "Сова".

Известно, что пропавший ушел без верхней одежды и нуждается в медицинской помощи. Рост мужчины 185-190 см, худощавого телосложения, волосы короткие русые.

Одежда: синяя олимпийка, чёрные штаны, чёрные ботинки.

Всех, кто обладает информацией, просят звонить по телефонам: 8 (910)646-34-34, 8 (904)014-12-34, или 112.