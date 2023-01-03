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НовостиОбщество3 января 2023 15:35

МотоДед Мороз поздравил с Новым годом жителей Твери

Традиционная акция состоялась в преддверии праздников
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
МотоДед Мороз поздравляет с Новым годом жителей Твери Фото: VK/"МотоДед Мороз из Твери"/Ксения Дмитриева

МотоДед Мороз поздравляет с Новым годом жителей Твери Фото: VK/"МотоДед Мороз из Твери"/Ксения Дмитриева

МотоДед Мороз из Твери поздравил жителей Верхневолжья с Новым годом. Предновогодний прокат прошел уже в девятый раз в преддверии праздников, 31 декабря. Такая вот добрая новогодняя традиция.

На украшенном мишурой и огнями мотоцикле с коляской МотоДед Мороз посетил почти все городски ёлки. Компанию ему составили Снегурочка и другие мотоциклисты, которые по случаю праздника нарядились в забавные пижамы-кигуруми. Правила не нарушали - шлемы были у всех.

Заезд начался от сквера Вагоностроителей. Потом яркая компания во главе с МотоДедом Морозом заехала к елке у Афанасия Никитина, в Городской сад, на Комосомольскую площадь, к "Глобусу", в "Южный", прокатилась по центру и финишировала у главной городской елки на площади Ленина.

Участникам вручили символические подарки и наклейки, а все желающие сделали праздничные фотографии. Фотоальбом опубликован в группе мероприятия.

Фотосессия у елки Фото: VK/"МотоДед Мороз из Твери"/Ксения Дмитриева

Фотосессия у елки Фото: VK/"МотоДед Мороз из Твери"/Ксения Дмитриева