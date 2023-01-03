Полицейский Дед Мороз поздравил с Новым годом дошколят в Осташкове Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники полиции проводят благотворительную новогоднюю акцию "Полицейский Дед Мороз". В Осташкове заместитель начальника отдела по работе с личным составом МО МВД России "Осташковский" и члены общественного совета при межмуниципальном отделе навестили воспитанников старшей и младшей групп детского сада "Улыбка".

Полицейский Дед Мороз поздравил ребят и их родителей с Новым годом, напомнил о мерах безопасности в период новогодних праздников и призвал соблюдать правила безопасного поведения на проезжей части.

Дети рассказали новогоднему волшебнику стихи и получили подарки.