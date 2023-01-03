Об истории Нового года жителям Твери расскажут в парке "Россия - Моя история"

В парке "Россия - Моя история" проходят новогодние мастер-классы и экскурсии Фото: Александр ЖМУЛИН

В муниципалитетах Тверской области проходят спортивные и культурные мероприятия для жителей и гостей Верхневолжья.

До 20 января в мультимедийном историческом парке "Россия - Моя история" на набережной реки Лазури, 9А, в Твери проходит экскурсия "История Нового года и Рождества в России".

Посетителей знакомят с интересными обычаями и традициями празднования Нового года и Рождества Христова в нашей стране, рассказывают о типах календарных систем и предлагают поучаствовать в праздничной интерактивной викторине с призами.

Программа рассчитана на детей от 6 лет.

Кроме того, 4 января, в парке "Россия - Моя история" состоится мастер-класс по изготовлению декоративного снеговика "Снеговик-лакомка". Начало в 17:00 и 18:00.

Подробнее о мероприятиях можно узнать в группе парка в соцсети.