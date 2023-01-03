Тверской театр драмы приглашает зрителей на "Святочные забавы" Фото: tatd.ru/Афиша

12 января, в канун Старого Нового года, на большой сцене Тверского театра драмы покажут "Святочные забавы. Зрителей приглашают провести уютный музыкальный вечер в кругу артистов драмы и музыкантов Тверской филармонии.

В программе: музыка, розыгрыши подарков, импровизация и живой диалог с актерами.

Музыкально-театрализованный проект состоится при поддержке Министерства культуры Тверской области. Авторы события - главный режиссер ТАТД Александр Павлишин; режиссер и композитор Иоланта Мельникова; актер, режиссер и ведущий вечера - Тарас Кузьмин.

Запланирован только один показ. Начало в 18:30. Билеты продаются в кассе и на сайте театра. 12+