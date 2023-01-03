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НовостиПроисшествия3 января 2023 9:29

В центре Твери ледяная глыба сорвалась с крыши и проломила козырек кафе

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Глыба льда сорвалась с крыши здания в центре Твери Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Глыба льда сорвалась с крыши здания в центре Твери Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Московским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР по факту падения ледяной глыбы с крыши здания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ледяная глыба упала с крыши здания на улице Трехсвятской и проломила козырек кафе. На место происшествия выезжал следователь.

Также проверка организована прокуратурой Центрального района.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины происшествия, дана оценка действиям лиц, виновным в произошедшем. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.