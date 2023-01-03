Высокоскоростной интернет придет в 43 деревни Тверской области

Высокоскоростным интернетом обеспечат 13 000 человек
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Министерство цифрового развития РФ подвело итоги голосования за населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек, которые подключат к 4G-интернету в 2023 году.
Высокоскоростным интернетом обеспечат 43 деревни, а также села и поселки Тверской области с общей численностью населения более 13 тысяч человек.
По данным регионального правительства, работы по подключению к сети Интернет будут проведены в следующих округах и районах:
- Молоковском округе (с. Ахматово, с. Деледино, д. Черкасово),
- Сандовском округе (д. Топалки),
- Андреапольском округе (с. Торопаца, п. Костюшино, д. Козлово, д. Бобровец),
- Удомельском округе (п. Рунский, с. Еремково, д. Мишнево, д. Кузьминское, д. Касково),
- Спировском округе (д. Никулино, п. Красное Знамя),
- Оленинском округе (д. Никитино, д.Гришино, д. Большая Каденка д. Гусево),
- Рамешковском округе (с. Ильгощи, д. Лядины),
- Зубцовском округе (д. Лунево),
- Пеновском округе (п. Соблаго),
- Краснохолмском округе (с. Рачево),
- Вышневолоцком округе (д. Лужниково),
- Кесовогорском округе (д. Страхиново),
- Сонковском округе (с. Беляницы, д. Бережки),
- Фировском районе (д. Дубровка, п. Труд),
- Калининском районе (д. Савино, д. Черногубово, д. Трояново, п. Восток),
- Старицком округе (с. Орешки, д. Бабино),
- Бежецком районе (с. Теблеши),
- Кувшиновском районе (п. Сокольники, д. Пень),
- Ржевском округе (д. Пятницкое),
- Торжокском районе (д. Стружня),
- Торопецком районе (д. Талица),
- Бологовском районе (д. Рютино)
Новые населенные пункты будут определены голосованием осенью 2023 года.