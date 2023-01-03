Высокоскоростной интернет придет в 43 деревни Тверской области

Высокоскоростным интернетом обеспечат 13 000 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство цифрового развития РФ подвело итоги голосования за населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек, которые подключат к 4G-интернету в 2023 году.

Высокоскоростным интернетом обеспечат 43 деревни, а также села и поселки Тверской области с общей численностью населения более 13 тысяч человек.

По данным регионального правительства, работы по подключению к сети Интернет будут проведены в следующих округах и районах:

- Молоковском округе (с. Ахматово, с. Деледино, д. Черкасово),

- Сандовском округе (д. Топалки),

- Андреапольском округе (с. Торопаца, п. Костюшино, д. Козлово, д. Бобровец),

- Удомельском округе (п. Рунский, с. Еремково, д. Мишнево, д. Кузьминское, д. Касково),

- Спировском округе (д. Никулино, п. Красное Знамя),

- Оленинском округе (д. Никитино, д.Гришино, д. Большая Каденка д. Гусево),

- Рамешковском округе (с. Ильгощи, д. Лядины),

- Зубцовском округе (д. Лунево),

- Пеновском округе (п. Соблаго),

- Краснохолмском округе (с. Рачево),

- Вышневолоцком округе (д. Лужниково),

- Кесовогорском округе (д. Страхиново),

- Сонковском округе (с. Беляницы, д. Бережки),

- Фировском районе (д. Дубровка, п. Труд),

- Калининском районе (д. Савино, д. Черногубово, д. Трояново, п. Восток),

- Старицком округе (с. Орешки, д. Бабино),

- Бежецком районе (с. Теблеши),

- Кувшиновском районе (п. Сокольники, д. Пень),

- Ржевском округе (д. Пятницкое),

- Торжокском районе (д. Стружня),

- Торопецком районе (д. Талица),

- Бологовском районе (д. Рютино)

Новые населенные пункты будут определены голосованием осенью 2023 года.