Соревнования на кубок Твери по автоспорту пройдут 4 января

В Твери пройдет "Рождественская гонка - 2023" Фото: Олег УКЛАДОВ

4 января на стадионе технических видов спорта "Вираж" МБУ СШ "Лидер" в деревне Борихино пройдут соревнования на кубок Твери по автомобильному спорту.

"Рождественская гонка-2023" проводится в следующих возрастных группах: мужчины, женщины с 16 лет в спортивных дисциплинах кросс "Супер 1600", кросс "Д2-классика"; юноши, девушки 12-15 лет в спортивных дисциплинах кросс "Д2-юниор", кросс "Д3-юниор"; мальчики, девочки 9-11 лет в спортивных дисциплинах кросс "Д3-мини".

Открытие соревнований - в 12:00.

Отборочные и финальные заезды начнутся в 12:15.

В 16:30 - официальное награждение и закрытие соревнований.