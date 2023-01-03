Житель Тверской области лишился денег на фиктивной торговой площадке

Мужчина лишился 910 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

64-летний житель Вышнего Волочка лишился денег, инвестируя сбережения на фиктивной торговой площадке.

Предварительно установлено, что мужчина оставил заявку на сайте, ему позвонил неизвестный, назвавшийся представителем торговой площадки. Для выведения денежных средств незнакомец убедил потерпевшего перевести деньги на неизвестную банковскую карту. Таким образом потерпевший лишился 910 000 рублей.

Аферист перестал выходить на связь, а пенсионер обратился в полицию.

Мошеннический сайт оказался недоступен. По части 3 статьи 159 УК РФ возбуждено уголовное дело.