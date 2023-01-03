В Тверской области из-за снегопада ухудшилась дорожная обстановка

Дорожная обстановка ухудшилась в Тверской области Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области 3 января из-за снегопада ухудшилась дорожная обстановка. Накануне синоптики предупреждали жителей об осадках.

Возможно налипание мокрого снега. Из-за неблагоприятных метеорологических явлений в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Синоптики Тверского гидрометцентра прогнозируют усиление западного ветра порывами до 15 м/с. На дорогах - гололедица.

Температура воздуха днем -3... +2, ночью -7... -2 градуса.

Будьте внимательны и осторожны, особенно при управлении автотранспортом.