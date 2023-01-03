Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 января 2023 6:08

В Тверской области с 10 января изменится расписание электричек

Идут реконструкционные работы на железнодорожных путях
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области отменяются пригородные поезда

В Тверской области отменяются пригородные поезда

Фото: Олег ЗОЛОТО

В январе в связи с масштабными работами по реконструкции железнодорожной инфраструктуры на участке Москва-Крюково. Пригородные поезда на участках Москва-Тверь будут ходить по изменённому расписанию. об этом сообщает пресс-служба Московско-Тверской ППК.

С 10 по 27 января 2023 года отменена электричка №6714Р Москва-Тверь, отправлением в 15:26. Пригородный поезд №6719Р Тверь-Москва, отправлением в 19:05, отменен на участке Тверь-Крюково.

Помимо этого, у некоторых пригородных поездов на участке Москва-Тверь и Тверь-Бологое изменится привычное время отправления и прибытия.

Планируйте поездки заранее с учётом изменений в расписании.