В Тверской области увеличен прожиточный минимум

Прожиточный минимум влияет на размер различных выплат. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Постановлением Правительства Тверской области от 21 декабря 2022 № 750-пп "О величине прожиточного минимума населения Тверской области на 2023 год" прожиточный минимум в регионе увеличен.

На 2023 год, согласно документу, на душу населения он составляет 13 944 руб.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум теперь составляет 15 199 руб.

Для детей - 14 055 руб.

Для пенсионеров - 11 992 руб.

Постановление вступило в силу 1 января 2023 года. Исходя из новой величины прожиточного минимума будут устанавливаться размеры различных социальных пособий и выплат, а также определяться нуждаемость человека или семьи в этих выплатах.

Напомним также, что в 2023 году жителей Тверской области коснётся ряд других изменений, в частности, подорожание трудового патента для иностранцев и изменение стоимости проезда в электричках. Подробнее о том, что изменилось с 1 января, читайте на нашем сайте.