В Тверской области пройдёт сильный мокрый снег, который сменят морозы до -25 градусов

Зима нынче расслабиться нам не даёт!
Фото: Михаил ФРОЛОВ
3 января в Тверской области прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, а также дождя. Утром и днём местами осадки могут быть сильные, предупреждает Тверской гидрометцентр.
Мокрый снег может налипать на провода и деревья. Местами ожидаются гололёдные явления. На дорогах будет очень скользко. Напомним, в регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности.
Также возможно усиление западного ветра порывами до 15 м/с.
И это ещё не всё. Ближе к Рождеству в Твери и области сильно похолодает. Температуры не просто перейдут в минус - ночью возможен мороз до -25 градусов.
Температура (по прогнозам Тверского гидрометцентра на 2 января) будет такой:
з января днём -3...+2, в ночь на 4 января до -7;
4 января днём -7...-2, в ночь на 5 января до -16;
5 января днём -16...-6, в ночь на 6 января до -25;
6 января днём -24...-16.