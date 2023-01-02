В Тверской области пройдёт сильный мокрый снег, который сменят морозы до -25 градусов

Зима нынче расслабиться нам не даёт! Фото: Михаил ФРОЛОВ

3 января в Тверской области прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, а также дождя. Утром и днём местами осадки могут быть сильные, предупреждает Тверской гидрометцентр.

Мокрый снег может налипать на провода и деревья. Местами ожидаются гололёдные явления. На дорогах будет очень скользко. Напомним, в регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

Также возможно усиление западного ветра порывами до 15 м/с.

И это ещё не всё. Ближе к Рождеству в Твери и области сильно похолодает. Температуры не просто перейдут в минус - ночью возможен мороз до -25 градусов.

Температура (по прогнозам Тверского гидрометцентра на 2 января) будет такой:

з января днём -3...+2, в ночь на 4 января до -7;

4 января днём -7...-2, в ночь на 5 января до -16;

5 января днём -16...-6, в ночь на 6 января до -25;

6 января днём -24...-16.