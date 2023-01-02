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НовостиЗвезды2 января 2023 15:31

Жителей Твери научат делать куклу Коляду, приносящую в дом удачу

На рождественский мастер-класс приглашает Горьковка
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Кукла Коляда приносит в дом здоровье и благополучие. Фото: tverlib.ru

Кукла Коляда приносит в дом здоровье и благополучие. Фото: tverlib.ru

Колядки - старая традиция наступающего Рождества. К этому дню наши предки мастерили куклу по имени Коляда. Считалось, что в доме, где был такой амулет, жильцы всегда ладили, были сытыми и не болели. Научиться мастерству создания волшебной куколки приглашает тверская Горьковка.

- Это миловидная женщина в новом ярком платье - символ солнца и хороших отношений в семье. Отличить Коляду от других достаточно легко: на поясе у неё веничек, которым она выметала из дома весь негатив, и мешочки с зерном, для привлечения достатка, - рассказывает сайт библиотеки.

Мастер-класс по изготовлению Коляды состоится 5 января в 15.00 в зале нотно-музыкальной литературы. 12+

Справки по телефону: 34-34-92