Жителей Твери научат делать куклу Коляду, приносящую в дом удачу

Кукла Коляда приносит в дом здоровье и благополучие. Фото: tverlib.ru

Колядки - старая традиция наступающего Рождества. К этому дню наши предки мастерили куклу по имени Коляда. Считалось, что в доме, где был такой амулет, жильцы всегда ладили, были сытыми и не болели. Научиться мастерству создания волшебной куколки приглашает тверская Горьковка.

- Это миловидная женщина в новом ярком платье - символ солнца и хороших отношений в семье. Отличить Коляду от других достаточно легко: на поясе у неё веничек, которым она выметала из дома весь негатив, и мешочки с зерном, для привлечения достатка, - рассказывает сайт библиотеки.

Мастер-класс по изготовлению Коляды состоится 5 января в 15.00 в зале нотно-музыкальной литературы. 12+

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