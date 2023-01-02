В деревне Митино Тверской области обнаружено тело 17-летней девушки

Место происшествия осматривают сотрудники СК и полиции. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

2 января в одном из домов в деревне Митино Торжокского района Тверской области было обнаружено тело 17-летней девушки, жительницы Москвы. Как сообщает Прокуратура Тверской области, признаков криминальной смерти не обнаружено.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Следователем Следственного комитета и сотрудниками полиции проведён осмотр места происшествия. С целью установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

- Продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.

Торжокская межрайонная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела