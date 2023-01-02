Гитара, конструктор и танковый шлем: "Ёлка желаний" исполнила мечты ребят из Тверской области

Ребята участвовали в федеральной и региональной «Ёлках желаний». Фото: ПТО, Виктория Тушкова

В канун Нового года «Ёлка желаний» исполнила мечты юных жителей Тверской области. Ребята участвовали в федеральной и региональной «Ёлках желаний» и все получили загаданные подарки.

В рамках федеральной акции шары с мечтами детей губернатор Игорь Руденя снял 22 декабря перед заседанием Госсовета.

7-летний Арсений из Твери получил в подарок акустическую гитару. Конструктор вручили ещё одному участнику - 7-летнему Николаю из Максатихи.

30 декабря глава тверского региона исполнил новогоднюю мечту 4-летнего мальчика Алексея, жителя Запорожской области. Малыш тоже загадал получить на Новый год конструктор. Подарок Игорь Руденя вручил Алексею лично – специально для этого он приехал в Запорожскую область перед Новым годом. Кроме загаданного конструктора мальчику вручили спортивную форму для занятий каратэ, книгу тверской писательницы Гайды Лагздынь, футбольный мяч и сладкие подарки. А родителям Алексея подарили новый телевизор.

Региональная «Ёлка желаний» исполнила мечту 11-летнего Василия Щеблинова из города Кимры. Парнишка хотел попробовать себя в роли танкиста. Он посетил одну из воинских частей Твери, покатался на бронетранспортёре и получил в подарок танковый шлем.

СПРАВКА "КП"

«Ёлка желаний» - федеральная акция. Каждый год в преддверии Нового года она проходит по всей стране. Каждый может почувствовать себя волшебником и исполнить новогодние желания детей и пожилых, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Акция существует с 2018 года. За это время «Ёлка желаний» исполнила мечты почти 59,5 тысяч ребят и пожилых людей.