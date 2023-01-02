В музее Пушкина в Берново Тверской области пройдут Новогодний и Рождественский балы

Балы пройдут в старинной усадьбе и доме Вульфов. Фото: tvermuzeum.ru

3 января в музее Пушкина в деревне Берново (Старицкий район Тверской области) состоится Новогодний бал для детей и взрослых в усадьбе Вульфов. Ребят научат танцевать полонез, вальс, польку и фарандолу. Познакомят с дворянским бытом, основами этикета и модой ХIХ века, покажут театрализованное представление, а также предложат стать участниками интеллектуальных и подвижных игр. Мероприятие платное, цена билета - 300 рублей. 12+

А в Рождество, 7 января, в старинной усадьбе музея состоится Рожественский бал. Гостей ждут танцы, прогулка по анфиладе старинных залов и рождественские гадания. Билеты стоят 500 рублей (взрослый) и 300 рублей (детский). 12+

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