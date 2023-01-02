Малознакомый собутыльник украл у жителя Тверской области недешёвый телефон

Злоумышленник воспользовался моментом, когда потерпевший отлучился из комнаты, оставив телефон на столе. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

У 57-летнего жителя Торжка пропал телефон стоимостью больше 23 тысяч рублей. С этой бедой он обратился в полицию.

Как выяснили полицейские, пострадавший несколько дней был в гостях, где выпивал в малознакомой компании. После этого обнаружил пропажу телефона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 27-летний житель Торжка.

- В полиции молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что воспользовался моментом, когда потерпевший отлучился ненадолго из комнаты, оставив мобильный телефон на столе, - рассказали подробности в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

Похищенным телефоном злоумышленник сам пользовался несколько дней, заменив сим-карту. Потом продал телефон, полученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.