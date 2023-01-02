Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 января 2023 11:25

Малознакомый собутыльник украл у жителя Тверской области недешёвый телефон

Похищенным телефоном злоумышленник пользовался несколько дней, а потом продал гаджет
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Злоумышленник воспользовался моментом, когда потерпевший отлучился из комнаты, оставив телефон на столе.

Злоумышленник воспользовался моментом, когда потерпевший отлучился из комнаты, оставив телефон на столе.

Фото: Дарья ПУТЕЙКО

У 57-летнего жителя Торжка пропал телефон стоимостью больше 23 тысяч рублей. С этой бедой он обратился в полицию.

Как выяснили полицейские, пострадавший несколько дней был в гостях, где выпивал в малознакомой компании. После этого обнаружил пропажу телефона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 27-летний житель Торжка.

- В полиции молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что воспользовался моментом, когда потерпевший отлучился ненадолго из комнаты, оставив мобильный телефон на столе, - рассказали подробности в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

Похищенным телефоном злоумышленник сам пользовался несколько дней, заменив сим-карту. Потом продал телефон, полученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.