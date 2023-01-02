Жёлтый уровень опасности из-за гололёда объявлен в Тверской области

Соблюдайте благоразумие и осторожность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гидрметцентр РФ предупреждает о гололёдных явлениях и опасной гололедице на дорогах в Тверской области. Объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

Предупреждение продлится минимум до 0:00 часов 4 января, но может быть продолжен и далее.

В Твери и области также ожидаются дожди и снегопады. Ближайшей ночью (на вторник) может выпасть около 5 мм снега. Во вторник 3 января, в течение дня прогнозируется 4,3 мм осадков. Скорее всего это будет дождь, так как Гидрометцентр прогнозирует +3.

В ночь на среду будет -5 и днём 4 января тоже будет минус - дороги станут максимально скользкими. Соблюдайте благоразумие и осторожность.