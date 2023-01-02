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НовостиОбщество2 января 2023 11:09

Жёлтый уровень опасности из-за гололёда объявлен в Тверской области

А в ближайшие дни дороги могут стать ещё более скользкими
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Соблюдайте благоразумие и осторожность.

Соблюдайте благоразумие и осторожность.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гидрметцентр РФ предупреждает о гололёдных явлениях и опасной гололедице на дорогах в Тверской области. Объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

Предупреждение продлится минимум до 0:00 часов 4 января, но может быть продолжен и далее.

В Твери и области также ожидаются дожди и снегопады. Ближайшей ночью (на вторник) может выпасть около 5 мм снега. Во вторник 3 января, в течение дня прогнозируется 4,3 мм осадков. Скорее всего это будет дождь, так как Гидрометцентр прогнозирует +3.

В ночь на среду будет -5 и днём 4 января тоже будет минус - дороги станут максимально скользкими. Соблюдайте благоразумие и осторожность.