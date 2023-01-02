Ашот Смбатович Оганесов. Фото: ПТО

97 лет исполнилось жителю Твери, участнику Великой Отечественной войны Ашоту Оганесову.

Ашот Смбатович Оганесов в годы войны трудился токарем на Станкостроительном оборонном заводе в Ростове-на-Дону, обеспечивал фронт вооружением. А в 1945 году стал курсантом военного училища и затем – командиром боевого взвода 105 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Встретив Победу он посвятил свою профессиональную жизнь развитию Вооруженных Сил страны. В 2020 году Ашот Смбатович вместе с Президентом России Владимиром Путиным и ветеранами региона участвовал в торжественном открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. В октябре 2020-го губернатор Игорь Руденя вручил Ашоту Смбатовичу Оганесову орден Почёта.

Глава региона поздравил фронтовика с Днём рождения.

"Мы благодарны поколению победителей за счастье жить в свободной и независимой стране. Вам принадлежит достойный вклад в защиту Родины, приумножение традиций служения Отечеству. Ваши мужество и профессионализм, безграничная преданность Отчизне снискали Вам заслуженное уважение", – говорится в поздравлении Игоря Рудени.